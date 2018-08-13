Грузинский курорт Анаклия попал под удар стихии

Курорт Анаклия в Грузии оказался под ударом стихии. Проливные дожди и сход селя стали причиной подтопления улиц и приусадебных участков, сообщает телеканал «МИР 24».

Причерноморский город, рядом с которым строится новый порт, по мнению местных жителей, пострадал из-за халатности коммунальщиков. Они утверждают, что во время работ по подготовке территории к строительству терминала были повреждены стоки. Это и стало причиной подтопления.

«Когда строители работали рядом с нашим участком, я их просила, чтобы они не повредили трубы. А они взяли и вытащили из-под земли и побросали за углом. Воде некуда деться, и так наш поселок на уровне моря», — рассказала местная жительница Нази Бебия.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям помогают местным жителям выкачивать воду и освобождать дворы от последствий селя. На днях от наводнения пострадала соседняя Аджария, а также причерноморский город Поти

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