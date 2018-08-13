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Камчатские летчики ТОФ совершили дальний беспосадочный перелет в Арктику
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Камчатские летчики ТОФ совершили дальний беспосадочный перелет в Арктику 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Группа высотных истребителей-перехватчиков вылетела с аэродрома на Камчатке, в районе Анадыря выполнили дозаправку в воздухе, а затем долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта.
Летчики морской авиации Тихоокеанского флота совершили дальний беспосадочный перелет в район Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«Группа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 вылетела с аэродрома Елизово Камчатского края. Пролетев на севере более 1600 километров, МиГ-31 осуществили в районе Анадыря дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», — говорится в сообщении.
Также в сообщении пресс-службы сказано, что, продолжив полет, истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта.
На обратном пути летчики-истребители выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно вернулись на аэродром базирования.
Дальность данного перелета составила более 4000 километров, а длительность полета превысила пять часов. В этом году это уже второй беспосадочный полет камчатских летчиков-истребителей в районы Арктики.
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