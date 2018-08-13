Камчатские летчики ТОФ совершили дальний беспосадочный перелет в Арктику

Группа высотных истребителей-перехватчиков вылетела с аэродрома на Камчатке, в районе Анадыря выполнили дозаправку в воздухе, а затем долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота совершили дальний беспосадочный перелет в район Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Группа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 вылетела с аэродрома Елизово Камчатского края . Пролетев на севере более 1600 километров, МиГ-31 осуществили в районе Анадыря дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», — говорится в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы сказано, что, продолжив полет, истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта.

На обратном пути летчики-истребители выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно вернулись на аэродром базирования.

Дальность данного перелета составила более 4000 километров, а длительность полета превысила пять часов. В этом году это уже второй беспосадочный полет камчатских летчиков-истребителей в районы Арктики.