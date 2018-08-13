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Российские Ми-8 вылетели в Таджикистан на помощь альпинистам
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Российские Ми-8 вылетели в Таджикистан на помощь альпинистам 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Два военных вертолета Ми-8 Центрального военного округа помогут эвакуировать пострадавших альпинистов в горах Таджикистана.
Напомним, накануне вертолет, перевозивший альпинистов, совершил жесткую посадку. На борту находилось 13 туристов и трое членов экипажа. Три альпиниста и два члена экипажа погибли.
Власти Таджикистана направила к месту к месту крушения два вертолета со спасателями и врачами. Сегодня в горы выдвинулись также два военных вертолета Ми-8 с 201-й российской военной базы.
"Они вылетели с аэродрома Гиссар в населенный пункт Джиргаталь для эвакуации альпинистов", — передает пресс-служба ЦВО.
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