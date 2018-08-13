Российские Ми-8 вылетели в Таджикистан на помощь альпинистам

Два военных вертолета Ми-8 Центрального военного округа помогут эвакуировать пострадавших альпинистов в горах Таджикистана

Напомним, накануне вертолет, перевозивший альпинистов, совершил жесткую посадку. На борту находилось 13 туристов и трое членов экипажа. Три альпиниста и два члена экипажа погибли.

Власти Таджикистана направила к месту к месту крушения два вертолета со спасателями и врачами. Сегодня в горы выдвинулись также два военных вертолета Ми-8 с 201-й российской военной базы.