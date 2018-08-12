В Японии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против американской военной базы

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в японском городе Наха на острове Окинава с требованием вывода американских войск с территории префектуры.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что ранее японское правительство приняло решение перенести военную базу американской морской пехоты «Футенма» из переполненного жилого района из-за жалоб местных жителей на преступления военнослужащих и шум авиации США

Однако люди посчитали данную меру недостаточной и призывают полностью вывести американские войска с японской территории.

По данным организаторов митинга, в мероприятии приняли участие около 70 тысяч человек.

В июне сообщалось, что жители Окинавы провели акцию протеста против строительства нового аэродрома для американской военной базы рядом с населённым пунктом Хэноко.