Ещё
В Сети появилось видео с места крушения угнанного в США самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео с места крушения угнанного в США самолета 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Видеозапись с места крушения пассажирского самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Horizon Airlines появилась в Сети. Ролик выложен в микроблоге Twitter.
На записи видно горящие обломки воздушного судна, который потерпел крушение через несколько минут после начала полета.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудник авиакомпании угнал самолет в аэропорту Сиэтла Такома. По представленной информации, он не имел необходимых навыков, и взлет был несанкционированный. В этот момент угона на борту самолета пассажиров не было. Воздушное судно во время полета сопровождали два истребителя F-15.
Российская Газета: последние новости
В префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,1 Белорусам не рекомендовали посещать индонезийский остров Ломбок МИД РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предупредила Турцию о военном перевороте104
Смерть перечеркнула планы Степаненко82
Самолёт с людьми на борту пропал в полёте8
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео4
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым293
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
02:45
Кручу-верчу: как Лукашенко играет с Россией
В мире Статьи
03:43
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Армия Войска
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео
Происшествия Пожары
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение