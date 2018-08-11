В Сети появилось видео с места крушения угнанного в США самолета

Видеозапись с места крушения пассажирского самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Horizon Airlines появилась в Сети. Ролик выложен в микроблоге Twitter.

На записи видно горящие обломки воздушного судна, который потерпел крушение через несколько минут после начала полета.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник авиакомпании угнал самолет в аэропорту Сиэтла Такома. По представленной информации, он не имел необходимых навыков, и взлет был несанкционированный. В этот момент угона на борту самолета пассажиров не было. Воздушное судно во время полета сопровождали два истребителя F-15.