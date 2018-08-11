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Два человека погибли при пожаре в селе под Хабаровском
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Два человека погибли при пожаре в селе под Хабаровском 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 11 августа. Двое жителей села Ильинка в Хабаровском крае погибли при пожаре в частном доме. Еще трое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами, сказали в субботу ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
"По предварительным данным, в доме находились пять человек. Среди погибших двое. Трое, среди которых был ребенок, с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу", — сказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме на пульт пожарной охраны поступил в субботу утром. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем, перекрытие на втором этаже обрушилось. Причина пожара устанавливается.
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