Два человека погибли при пожаре в селе под Хабаровском

"По предварительным данным, в доме находились пять человек. Среди погибших двое. Трое, среди которых был ребенок, с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу", — сказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме на пульт пожарной охраны поступил в субботу утром. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем, перекрытие на втором этаже обрушилось. Причина пожара устанавливается.