Опубликовано видео преследования и крушения угнанного в США самолета

В Сети появились кадры преследования истребителями пассажирского самолета, угнанного механиком из аэропорта Сиэтл-Такома в США

Лайнер Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air был угнан сотрудником около 22.00 по местному временив пятницу (5:00 мск, 11 августа). Людей на борту не было. На перехват самолета поднялись истребители F-15. Преследование лайнера попало в объектив очевидцев.

По данным береговой охраны, самолет сделал несколько кругов над заливом, а потом потерпел крушение на острове Кетрон. В полиции подчеркнули, что истребители к падению самолета не причастны.