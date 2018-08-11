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Опубликовано видео преследования и крушения угнанного в США самолета
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Опубликовано видео преследования и крушения угнанного в США самолета 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Сети появились кадры преследования истребителями пассажирского самолета, угнанного механиком из аэропорта Сиэтл-Такома в США.
Лайнер Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air был угнан сотрудником около 22.00 по местному временив пятницу (5:00 мск, 11 августа). Людей на борту не было. На перехват самолета поднялись истребители F-15. Преследование лайнера попало в объектив очевидцев.
По данным береговой охраны, самолет сделал несколько кругов над заливом, а потом потерпел крушение на острове Кетрон. В полиции подчеркнули, что истребители к падению самолета не причастны.
В авиакомпании заявили, что самолет угнал 29-летний механик, который имел «суицидальные наклонности», пишет Газета.ру
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