Работник авиакомпании угнал пассажирский самолет и разбил в Америке. Видео.

Сотрудник авиакомпании угнал самолет авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта в Сиэтл, но не справились с управлением. Об этом сообщил NBC.

Неизвестный угнал самолет в субботу, 11 августа, с аэродрома города Сиэтл ( США ). Спустя 15 минут после угона воздушного судна, очевидцы сообщили о столбе черного дыма. Предполагается, что воздушное судно похитил один из сотрудников авиакомпании.

На место ЧП направились спасательные отряды.

Как сообщили в авиакомпании, пассажиров на борту не было.

По предварительным данным правоохранительных органов, угон самолета не связан с терроризмом. Военные летчики пытались увести самолет в безопасную зону с помощью двух истребителей F-15. Лайнер разбился. Однако военные подчеркнул, что это не связано с действиями ВВС.