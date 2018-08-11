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Работник авиакомпании угнал пассажирский самолет и разбил в Америке. Видео.
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Работник авиакомпании угнал пассажирский самолет и разбил в Америке. Видео. 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудник авиакомпании угнал самолет авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта в Сиэтл, но не справились с управлением. Об этом сообщил NBC.
Неизвестный угнал самолет в субботу, 11 августа, с аэродрома города Сиэтл (США). Спустя 15 минут после угона воздушного судна, очевидцы сообщили о столбе черного дыма. Предполагается, что воздушное судно похитил один из сотрудников авиакомпании.
На место ЧП направились спасательные отряды.
Как сообщили в авиакомпании, пассажиров на борту не было.
По предварительным данным правоохранительных органов, угон самолета не связан с терроризмом. Военные летчики пытались увести самолет в безопасную зону с помощью двух истребителей F-15. Лайнер разбился. Однако военные подчеркнул, что это не связано с действиями ВВС.
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