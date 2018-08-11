Один человек погиб при взрыве на британском заводе военного оборудования

Лондон, 11 августа / Синьхуа / — Один человек погиб, еще один серьезно пострадал в пятницу в результате взрыва на военном заводе в Солсбери на юге Англии . Об этом сообщила местная полиция.

По ее данным, взрыв произошел на предприятии к северу от города Уилтшир около 17:00 по местному времени. Данный завод производит оборудование для защиты военных кораблей и самолетов от огня противника.

Информации о причине взрыва и личности жертвы пока не поступало.

Полиция сообщила, что проведет совместное расследование с организацией, отвечающей за безопасность труда. —0—