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Десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере
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Десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере 

ИА Синьхуа 12 августа 2018
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 12 августа /Синьхуа/ — Десять человек пострадали в воскресенье утром в результате стрельбы в британском городе Манчестер. Об этом сообщили местные СМИ.
Местная полиция сообщила, что примерно в 2:30 утра по местному времени получила звонок о стрельбе на дороге Клармонт в районе Мосс Сайд.
"В настоящее время некоторые раненые госпитализированы. К счастью, жизням большинства из них ничего не угрожает", — заявила одна из полицейских.
Полиция в данный момент устанавливает точное место стрельбы, а также ищет виновного в произошедшем. —0—
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