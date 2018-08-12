Десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере

Лондон, 12 августа / Синьхуа / — Десять человек пострадали в воскресенье утром в результате стрельбы в британском городе Манчестер. Об этом сообщили местные СМИ.

Местная полиция сообщила, что примерно в 2:30 утра по местному времени получила звонок о стрельбе на дороге Клармонт в районе Мосс Сайд.

"В настоящее время некоторые раненые госпитализированы. К счастью, жизням большинства из них ничего не угрожает", — заявила одна из полицейских.

Полиция в данный момент устанавливает точное место стрельбы, а также ищет виновного в произошедшем. —0—