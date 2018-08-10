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Китай прогнал самолет‐разведчик США со спорной территории
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Китай прогнал самолет‐разведчик США со спорной территории 

360tv.ru 18 минут назад
Китайские ВВС прогнали американский разведывательный самолет P‐8A Poseidon, который совершал пролет над спорными островами в Южно‐Китайском море. Произошедшее сняли корреспонденты CNN, находившиеся на борту.
Самолет летел на высоте около пяти тысяч метров вдоль архипелага Спратли (Наньша).
Китайские военные шесть раз приказывали американскому разведчику покинуть воздушное пространство, которое КНР считает своим. Они указывали на то, что пролет самолета США может «вызвать недоразумения».
Пилот американского P-8A Poseidon в ответ заявлял, что борт осуществляет военную деятельность в соответствии с международными нормами военного права.
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