СМИ: ливень оставил без света десятки сел на западе Грузии

ТБИЛИСИ , 10 августа. / ТАСС /. Десятки сел на западе Грузии остались без света из-за повреждения линий электропередачи в результате сильного ливня. Об этом сообщают в пятницу тбилисские телекомпании «Имеди» и «Рустави-2».

По данным представителей местных властей, мобильные группы энергетиков ведут работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Производится откачка воды с улиц и затопленных объектов, с участков центральной автомагистрали Батуми-Кобулети, где возникла пробка длиной в несколько километров. При местных органах власти созданы штабы по ликвидации последствий наводнения.