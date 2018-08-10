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СМИ: ливень оставил без света десятки сел на западе Грузии
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СМИ: ливень оставил без света десятки сел на западе Грузии 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 10 августа. /ТАСС/. Десятки сел на западе Грузии остались без света из-за повреждения линий электропередачи в результате сильного ливня. Об этом сообщают в пятницу тбилисские телекомпании «Имеди» и «Рустави-2».
Затоплены оказались несколько участков автомобильных дорог и улицы черноморских городов Батуми, Кобулети и поселка Махинджаури, на несколько часов было прекращено или ограничено движение автотранспорта. От затопления пострадали также десятки торговых точек, работающие на первых этажах зданий, повреждены объекты инфраструктуры. В городах Зугдиди, Хоби, Поти, Мартвили, Озургети, Лентехи и десятках сел этих муниципалитетов затоплены дворы и первые этажи сотен домов, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Погибли сотни голов домашней птицы и скота.
По данным представителей местных властей, мобильные группы энергетиков ведут работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Производится откачка воды с улиц и затопленных объектов, с участков центральной автомагистрали Батуми-Кобулети, где возникла пробка длиной в несколько километров. При местных органах власти созданы штабы по ликвидации последствий наводнения.
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