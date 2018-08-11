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В Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек
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В Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек 

Газета.Ru 6 минут назад
В результате падения спасательного японского вертолета в центральной японской префектуре Гумма погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек. Состояние еще двух человек не уточняется. Причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.
В феврале сообщалось, что в префектуре Сага на острове Кюсю в жилом районе разбился военный вертолет Apache. Отмечалось, что в результате крушения погибли оба пилота. Из-за падения вертолета загорелось одно из жилых зданий, находящееся в 200 м от школы.
Также в январе сообщалось, что военный вертолет США экстренно сел в Японии.
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