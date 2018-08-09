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На черноморском побережье Грузии бушует шторм: спасены туристы
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На черноморском побережье Грузии бушует шторм: спасены туристы 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Высота волн в море превышает два метра. На вышках батумских пляжей установлены красные флаги, предупреждающие туристов об опасности. На побережье круглосуточно дежурят спасатели.
«Мы надеемся, что туристы будут придерживаться правил поведения во время шторма. Запрещено купаться, не рекомендуется подходить близко к воде из-за волн, а особенно оставлять без присмотра детей», — заявил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Аджарии Ираклий Тоидзе.
По прогнозам синоптиков, штормовая погода продержится несколько дней.
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в четверг спасли несколько отдыхающих.
«В Батуми и близлежащем поселке Гонио сотрудники спасательной службы сумели спасти несколько отдыхающих, в том числе и иностранных туристов», — сообщили в ведомстве.
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