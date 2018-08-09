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Смертельный ураган унес 1000 жизней в Пуэрто-Рико
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В Пуэрто-Рико заявили о 1400 погибших в результате урагана «Мария» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Пуэрто-Рико оценили число погибших в результате урагана "Мария", сообщает Associated Press.
По первоначальным данным, погибли 64 человека. Согласно обновленной статистике, в результате урагана погибли 1427 человек.
Отмечается, что основное количество смертей пришлось на период начиная со второй недели бедствия. Из-за урагана оказались нарушены многие коммуникации, в том числе линии электропередач и дороги, из-за чего доступ спасателей в ряд районов был затруднен.
Ранее ученые заявили, что власти занизили число жертв урагана "Мария" примерно в 70 раз.
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