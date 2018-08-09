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В Грузии столкнулись сразу 10 авто из-за дождя и тумана
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В Грузии столкнулись сразу 10 авто из-за дождя и тумана 

Мир24 1 час назад
В Грузии произошла крупная авария. Недалеко от города Гори на трассе столкнулись сразу десять автомобилей. Причиной стал наезд легковой машины на пешехода, сообщает «МИР 24».
После этого авто врезались одна в другую в условиях дождя и сильного тумана. Пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сильно пострадавших среди людей, находившихся внутри столкнувшихся автомобилей, нет.
Из-за произошедшей аварии движение автотранспорта из Тбилиси в сторону Западной Грузии некоторое время было полностью парализовано.
Полиция выясняет причины произошедшего.
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