В Грузии столкнулись сразу 10 авто из-за дождя и тумана

Грузии произошла крупная авария. Недалеко от города Гори на трассе столкнулись сразу десять автомобилей. Причиной стал наезд легковой машины на пешехода, сообщает «МИР 24».

После этого авто врезались одна в другую в условиях дождя и сильного тумана. Пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сильно пострадавших среди людей, находившихся внутри столкнувшихся автомобилей, нет.

Из-за произошедшей аварии движение автотранспорта из Тбилиси в сторону Западной Грузии некоторое время было полностью парализовано.

Полиция выясняет причины произошедшего.

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