Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали лесные пожары в Ленинградской области на площади более 15 га

Экипажи вертолётов совершили 48 сбросов воды общей массой около 100 тонн. В настоящее время осуществляется проливка данных территорий.

Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали два лесных пожара на площади более 15 га в районах Ленинградской области на удалении от 120 и 150 километров от Санкт-Петербурга

Оба низовых природных пожара были обнаружены экипажами армейской авиации при выполнении плановых полётов.

По причине отсутствия подъездных путей к очагам пожара с ближайших аэродромов округа были подняты два вертолёта из числа находящихся на круглосуточном дежурстве в пожароопасный период, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5А.

Экипажи вертолётов совершили 48 сбросов воды общей массой около 100 тонн.

В настоящее время два экипажа Ми-8 осуществляют проливку данных территорий.

Действия подразделений авиации координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов.