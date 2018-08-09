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Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали лесные пожары в Ленинградской области на площади более 15 га
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Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали лесные пожары в Ленинградской области на площади более 15 га 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолётов совершили 48 сбросов воды общей массой около 100 тонн. В настоящее время осуществляется проливка данных территорий.
Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа локализовали два лесных пожара на площади более 15 га в районах Ленинградской области на удалении от 120 и 150 километров от Санкт-Петербурга.
Оба низовых природных пожара были обнаружены экипажами армейской авиации при выполнении плановых полётов.
По причине отсутствия подъездных путей к очагам пожара с ближайших аэродромов округа были подняты два вертолёта из числа находящихся на круглосуточном дежурстве в пожароопасный период, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5А.
Экипажи вертолётов совершили 48 сбросов воды общей массой около 100 тонн.
В настоящее время два экипажа Ми-8 осуществляют проливку данных территорий.
Действия подразделений авиации координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов.
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