Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Челябинске

Инцидент с воздушным судном произошёл в четверг, 9 августа, в 20:40. Сразу после взлёта у самолёта отказали шасси.

«При наборе высоты пилоты доложили, что не убирается шасси и попросили вынужденную посадку. После чего вернулись на аэродром и благополучно приземлились. Сил и средств МЧС в данной ситуации не потребовалось», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

По данным министерства, в момент инцидента пассажиров на борту самолёта не было, только четверо членов экипажа.