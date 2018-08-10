Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Челябинске 

В аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Як-42, предает корреспондент «АиФ — Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Инцидент с воздушным судном произошёл в четверг, 9 августа, в 20:40. Сразу после взлёта у самолёта отказали шасси.
«При наборе высоты пилоты доложили, что не убирается шасси и попросили вынужденную посадку. После чего вернулись на аэродром и благополучно приземлились. Сил и средств МЧС в данной ситуации не потребовалось», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
По данным министерства, в момент инцидента пассажиров на борту самолёта не было, только четверо членов экипажа.
Як-42 — российский ближнмагистральный трёхдвигательный самолёт. Серийно выпускался с 1977 по 2003 года. За это время произведено 183 машины. Самым известным происшествием с участием самолёта стала авиакатастрофа 7 сентября 2011 года под Ярославлем, в которой погибли хоккеисты местного «Локомотива». Жертвами стали 44 человека — 36 пассажиров и восемь членов экипажа. Авария также произошла при взлёте — самолёт выкатился за пределы полосы и взлетал с грунта, после чего на высоте шести метров врезался в радиомаяк.