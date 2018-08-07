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Ремонт дорог в Можге, премьер-министр России о Грузии и землетрясение в Индонезии: что произошло минувшей ночью
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Ремонт дорог в Можге, премьер-министр России о Грузии и землетрясение в Индонезии: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечное утро вторника, 7 августа, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.
Дороги в Можге:
На сайте администрации Можги стартовало голосование по выбору дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.
Перечень для голосования составлен администрацией города совместно с общественной организацией «Автомобилисты Удмуртии». Жители могут выбрать из приведённого списка не более трёх дорог.
Итоги голосования подведут 27 августа. Выбранные объекты планируют отремонтировать в 2019 году, когда Можга присоединится к федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Медведев о Грузии:
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии десятой годовщины вооруженного конфликта в Южной Осетии выразил надежду, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать в состав альянса Грузию, так как это может привести к «страшному конфликту». Об этом сообщает газета «Взгляд».
Медведев назвал «абсолютно безответственной позицией» недавнее заявление НАТО о намерении принять в состав альянса Грузию.
«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — предупредил премьер-министр России.
«Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои», — сказал Медведев, отметив, что «это может спровоцировать страшный конфликт».
Отмечается, что 19 июля президент России Владимир Путин обратился к желающим включить Украину и Грузию в НАТО, подчеркнув, что расширение НАТО является прямой угрозой для безопасности России.
Землетрясение в Индонезии:
Мощное землетрясение произошло на индонезийском острове Ломбок. Как сообщает русская служба ВВС, в числе погибших уже поти 100 человек.
В основном это люди из северной и западной частей острова. Десятки тысяч жителей эвакуированы из зоны катастрофы. Экстренные службы убеждены, что число жертв может вырасти.
Землетрясение магнитудой 7 баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении и ощущалось и на соседнем Бали.
По сообщению МИД России, в числе пострадавших россиян нет.
ИА «Сусанин»: последние новости
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