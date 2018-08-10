Власти Красноярского края начали выплаты родственникам погибших в крушении вертолета Ми-8

КРАСНОЯРСК , 10 августа. / ТАСС /. Власти Красноярского края начали выплаты родственникам погибших в крушении вертолета Ми-8 под Игаркой на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Выплаты родственникам погибших начались", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что родственники погибших жителей края получат до 1 млн рублей из резервного фонда регионального бюджета. Источник в органах власти уточнил ТАСС, что в целом семьи погибших могут получить от 5 млн до 8 млн рублей.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair , совершавший рейс Ванкор — Пурпе, 4 августа потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, в 180 км севернее Игарки. По предварительной информации, он задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились 18 человек — три члена экипажа и 15 вахтовиков, работников «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Все они погибли.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").