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Самолет из Лондона в Москву возвращается в аэропорт из-за неисправности
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Самолет из Лондона в Москву возвращается в аэропорт из-за неисправности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Выполнявший рейс из Лондона в Москву самолет авиакомпании British Airways возвращается в аэропорт Хитроу из мер предосторожности, заявил официальный представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».
По его словам, это решение было принято в связи с «небольшой технической проблемой».
"Безопасность наших клиентов и экипажа является нашим приоритетом. Самолет возвращается в Хитроу в качестве меры предосторожности. Другой самолет отправится с нашими клиентами в Москву. Мы принесли извинения нашим пассажирам за задержку их полета", — сообщил представитель компании.
В авиакомпании также отметили, что в настоящий момент самолет летит над акваторией Северного моря.
Ранее сообщалось, что в летевший в Петербург самолет ударила молния.
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