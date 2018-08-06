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Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
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Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
На острове Ломбок в Индонезии 5 августа произошло разрушительное 6,9-балльное землетрясение. Об этом сообщает CNN.
Эпицентр стихийного бедствия пришелся на северную часть острова. Погибло более 90 человек (все индонезийцы), около 200 человек получили травмы.
На расположенном в непосредственной близости от северного побережья Ломбока индонезийском курортном острове Гили Траванган, популярном у туристов, организована эвакуация на судах и лодках. 350 туристов уже эвакуированы, около 600 ожидают спасения.
В официальном аккаунте главы департамента борьбы с последствиями стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho) в социальной сети Twitter было опубликовано видео толпы туристов, требующих эвакуации на пляже.
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