Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео

На острове Ломбок в Индонезии 5 августа произошло разрушительное 6,9-балльное землетрясение. Об этом сообщает CNN.

Эпицентр стихийного бедствия пришелся на северную часть острова. Погибло более 90 человек (все индонезийцы), около 200 человек получили травмы.

На расположенном в непосредственной близости от северного побережья Ломбока индонезийском курортном острове Гили Траванган , популярном у туристов, организована эвакуация на судах и лодках. 350 туристов уже эвакуированы, около 600 ожидают спасения.

В официальном аккаунте главы департамента борьбы с последствиями стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho) в социальной сети Twitter было опубликовано видео толпы туристов, требующих эвакуации на пляже.