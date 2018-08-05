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Utair: столкнувшиеся в Туруханском районе самолеты были технически исправны
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Utair: столкнувшиеся в Туруханском районе самолеты были технически исправны 

АиФ Красноярск 5 августа 2018
Фото: АиФ Красноярск
Компания Utair заявила об исправности вертолетов, попавших в авиакатастрофу на севере Красноярского края.
Командир сгоревшего вертолета был опытным пилотом с 6000 летных часов.
Компания Utair сделала официальное заявление относительно авиакатастрофы, произошедшей утром 4 августа в Туруханском районе Красноярского края.
Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 упал в 9:48 на посадочной площадке «Ванкор» аэропорта Игарка, которая находится в 180 км от города. При падении вертолет загорелся и полностью выгорел. На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они погибли.
Предварительной причиной трагедии считается столкновение пассажирского вертолета с подвешенным грузом, который поднимал другой вертолет этой компании, взлетевший чуть ранее. В нем находились два человека — члены экипажа. Им удалось благополучно посадить вертолет, сбросив груз.
«Командир вертолета RA-25640 был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6000 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна», — сообщили в компании.
Кроме того, оба вертолета были технически исправны. Они представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолета Ми-8.
В Utair выразили соболезнования родственникам погибших. Совместно со страховщиком ведется работа по выплате страховых компенсаций. Компания начала собственное расследование.
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