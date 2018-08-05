Число жертв землетрясения в Индонезии возросло

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 32 человек

Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали не менее 32 человек, десятки пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 19 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,6. По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Агунг Прамуха, глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара, куда входит Ломбок, заявил, что подтверждена гибель 32 человек, многие из которых были жителями северной и западной частей острова. Он добавил, что данные о пострадавших все еще собираются.