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СМИ сообщили о крушении в Швейцарии самолета с 20 пассажирами на борту
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СМИ сообщили о крушении в Швейцарии самолета с 20 пассажирами на борту
РИА Новости
2 часа назад
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Фото:
РИА Новости
САМОЛЕТ С 20 ПАССАЖИРАМИ НА БОРТУ ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ В
ШВЕЙЦАРИИ
В СУББОТУ, ВСЕ ПАССАЖИРЫ ПОГИБЛИ —
РЕЙТЕР
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