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СМИ сообщили о крушении в Швейцарии самолета с 20 пассажирами на борту
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СМИ сообщили о крушении в Швейцарии самолета с 20 пассажирами на борту 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САМОЛЕТ С 20 ПАССАЖИРАМИ НА БОРТУ ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ В СУББОТУ, ВСЕ ПАССАЖИРЫ ПОГИБЛИ — РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА ПОЛИЦИЮ
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