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В UTair высказались о разбившемся Ми-8
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В Utair заявили, что состояние столкнувшихся в Красноярске вертолётов было исправным 

RT на русском 1 час назад
В компании «Utair — Вертолётные услуги» заявили, что два Ми-8 АМТ, столкнувшихся в Красноярске, находились в исправном состоянии.
«Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолёта Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — говорится в тексте.
В компании также отметили, что командир потерпевшего крушение судна «был хорошо подготовленным, опытным пилотом».
4 августа сообщалось, что в Красноярске разбился вертолёт.
По факту катастрофы, в которой погибли 18 человек, возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.
RT на русском: последние новости
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