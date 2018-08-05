В UTair высказались о разбившемся Ми-8

В Utair заявили, что состояние столкнувшихся в Красноярске вертолётов было исправным

В компании «Utair — Вертолётные услуги» заявили, что два Ми-8 АМТ, столкнувшихся в Красноярске , находились в исправном состоянии.

«Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолёта Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — говорится в тексте.

В компании также отметили, что командир потерпевшего крушение судна «был хорошо подготовленным, опытным пилотом».

4 августа сообщалось, что в Красноярске разбился вертолёт.

По факту катастрофы, в которой погибли 18 человек, возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.