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Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8
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Стали известны подробности столкновения двух Ми-8 с 18 жертвами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Оба вертолета Ми-8АМТ, которые столкнулись накануне в Красноярском крае, находились в исправном состоянии перед вылетом, сообщила компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
«Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — передает ТАСС сообщение компании.
Фирма напомнила, что 4 августа вертолеты столкнулись лопастями. Одна из машин — RA-25640 рухнула, все люди на борту погибли. RA-22427 не получила повреждений и произвела посадку на посадочной площадке «Ванкор».
«Командир вертолета RA-25640 был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6 тыс. летных часов, из которых 2,3 тыс. часов в качестве командира воздушного судна», — сообщила компания.
В субботу вертолет Ми-8 разбился после столкновения с другой машиной в воздухе. Погибло 18 человек. По предварительным данным, экипаж был предупрежден об опасном сближении.
В связи с трагедией Ространснадзор решил провести проверку авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги».
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