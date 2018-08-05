Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8

Стали известны подробности столкновения двух Ми-8 с 18 жертвами

Оба вертолета Ми-8АМТ, которые столкнулись накануне в Красноярском крае , находились в исправном состоянии перед вылетом, сообщила компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

«Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — передает ТАСС сообщение компании.

Фирма напомнила, что 4 августа вертолеты столкнулись лопастями. Одна из машин — RA-25640 рухнула, все люди на борту погибли. RA-22427 не получила повреждений и произвела посадку на посадочной площадке «Ванкор».

«Командир вертолета RA-25640 был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6 тыс. летных часов, из которых 2,3 тыс. часов в качестве командира воздушного судна», — сообщила компания.

В субботу вертолет Ми-8 разбился после столкновения с другой машиной в воздухе. Погибло 18 человек. По предварительным данным, экипаж был предупрежден об опасном сближении.