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В США упал двухмоторный самолет: много погибших
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В США упал двухмоторный самолет: много погибших 

Свободная пресса 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Двухмоторный самолет потерпел крушение в США. Авиакатастрофа произошла в воскресенье днем в Южной Калифорнии. В городе Санта-Ана на парковку рядом с местным торговым центром рухнул самолет Cessna 414. В этот момент на борту воздушного судна находились пять человек, никто из них не выжил.
Падая, самолет задел один из автомобилей на парковке, но владельца авто в этот момент в машине не было.
РИА «Новости» сообщают, что по сведениям Федерального управления гражданской авиации США, пилот самолета объявил о чрезвычайной ситуации непосредственно перед крушением. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о подобной трагедии. На севере Оклахомы разбился самолет, погибли пять человек. Авиакатастрофа произошла в 150 километрах от столицы штата, Оклахома-сити. Шестиместный одномоторный самолет Extra EA-400 вылетел из Понка-Сити и упал спустя непродолжительное время.
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