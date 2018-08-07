Самолет совершил экстренную посадку в США из-за задымления

В аэропорту американского города Нью-Йорк совершил экстренную посадку пассажирский самолет. Об этом сообщает Pix11.

По данным телеканала, самолет экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за задымления на борту.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали три человека.

При этом все пассажиры самолеты были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка полиция эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Лос-Анджелес из-за ложного сообщения об угоне.

Как отмечалось, причиной эвакуации стала ошибка пилота.