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СМИ узнали об ошибке экипажа Ми-8 перед катастрофой
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СМИ узнали об ошибке экипажа Ми-8 перед катастрофой 

ТВ Центр 4 августа 2018
Фото: ТВ Центр
Экипаж вертолета Ми-8, который разбился в Красноярском крае, неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего перед этим вертолета с внешним грузом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего ранее с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом — трубами. Вертолеты опасно сблизились, и разбившаяся машина зацепила несущим винтом трос, удерживавший груз", — рассказал собеседник агентства.
Из данных радиообмена становится понятно, что командир Ми-8, скорее всего, только в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом и попытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения. Тем не менее, как отметил источник, вертолет не обладает достаточной маневренностью и не смог оперативно уйти от столкновения за несколько секунд.
Само столкновение произошло на высоте 100 метров. Обломки разрушенного вертолета были обнаружены в одном километре от взлетной площадки.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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