Ещё
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 

ТАСС 2 часа назад
БАКУ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеграмме президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае", — говорится в телеграмме Алиева, опубликованной его на официальном сайте. От имени народа Азербайджана и от себя лично президент Азербайджана выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ми-8 следовал в район нефтегазового месторождения Ванкор-Пурпе в Красноярском крае и потерпел крушение недалеко от точки взлета.
ТАСС: последние новости
Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в воскресенье и понедельник СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Красноярском крае Минтранс поручил Росавиации выяснить причины катастрофы вертолёта Ми-8
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Директора завода убили вместе с женой из-за ягод34
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца48
Россию и США заподозрили в тайном сговоре89
Трамп пригрозил России третьей мировой529
Новая возлюбленная Петросяна363
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
00:47
Петросяна уличили в подлости
Шоу-бизнес
03:29
Россию и США заподозрили в тайном сговоре
Ближний Восток Армия
11:46
«Она хочет большую часть»: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
11:46
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
Шоу-бизнес
01:14
Москвичей приготовили к температурному «аду»
Общество Новости Москвы
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение