Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 

БАКУ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеграмме президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае", — говорится в телеграмме Алиева, опубликованной его на официальном сайте. От имени народа Азербайджана и от себя лично президент Азербайджана выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ми-8 следовал в район нефтегазового месторождения Ванкор-Пурпе в Красноярском крае и потерпел крушение недалеко от точки взлета.