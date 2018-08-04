Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае", — говорится в телеграмме Алиева, опубликованной его на официальном сайте. От имени народа Азербайджана и от себя лично президент Азербайджана выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ми-8 следовал в район нефтегазового месторождения Ванкор-Пурпе в Красноярском крае и потерпел крушение недалеко от точки взлета.