В Utair назвали версию крушения вертолёта Ми-8 

По предварительной информации, крушение вертолёта Ми-8АМТ, RA-25640 в Красноярском крае произошло в результате столкновения лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли, сообщили в компании Utair.
Разбившийся борт принадлежал компании «Ютэйр — вертолётные услуги».
Второй вертолёт RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на площадке «Ванкор».
В авиакомпании отметили, что метеоусловия в день катастрофы были простыми, крушение произошло 4 августа в 05:43 по московскому времени после взлета с посадочной площадки «Ванкор».
На борту разбившегося Ми-8АМТ находились15 пассажиров и 3 члена экипажа.
Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна, отметили в «Ютэйр».
Руководство и специалисты компании вылетели на место крушения.