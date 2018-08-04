Роснефть: МИ-8 допустил столкновение с другим вертолетом при работающей связи

Крушение вертолёта МИ-8 авиакомпании Utair Красноярском крае произошло по причине необъяснимых действий экипажа, который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолётом. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

«В компании продолжает работу оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших», — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что все тела погибших будут доставлены в Красноярск . Их родственники получат установленные выплаты согласно страховке.

Вертолет МИ-8 потерпел крушение сегодня. На его борту находились 18 человек, в том числе работники «РН-Ванкор».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).