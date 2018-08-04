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Роснефть: МИ-8 допустил столкновение с другим вертолетом при работающей связи
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Роснефть: МИ-8 допустил столкновение с другим вертолетом при работающей связи 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Крушение вертолёта МИ-8 авиакомпании Utair в Красноярском крае произошло по причине необъяснимых действий экипажа, который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолётом. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».
«В компании продолжает работу оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших», — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что все тела погибших будут доставлены в Красноярск. Их родственники получат установленные выплаты согласно страховке.
Вертолет МИ-8 потерпел крушение сегодня. На его борту находились 18 человек, в том числе работники «РН-Ванкор».
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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