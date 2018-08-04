Разбившийся Ми-8 выпущен в 2010 г в Улан-Удэ, командир налетал почти 6 тыс. часов — «ЮТэйр»

"Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом . Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал. Авария произошла около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения в 180 километрах севернее Игарки.