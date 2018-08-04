В Utair выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае

"По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета", — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, компания начала собственное расследование инцидента.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.