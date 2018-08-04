Ещё
В Utair выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Utair выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании поступившем в "Газету.Ru".
"По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета", — заявили в пресс-службе.
Как отмечается, компания начала собственное расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.
Газета.Ru: последние новости
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2 Власти назвали число госпитализированных после крушения самолета в Мексике Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая возлюбленная Петросяна313
«Путин получит Украину тепленькой»607
Авиакатастрофа под Красноярском: найдены «черные ящики»12
Трамп пригрозил России третьей мировой34
Под Красноярском разбился пассажирский вертолет60
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение