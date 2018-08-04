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СК подтвердил гибель 18 человек в результате крушения Ми-8
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СК подтвердил гибель 18 человек в результате крушения Ми-8 

РИА Новости 1 час назад
НА БОРТУ РАЗБИВШЕГОСЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ МИ-8 НАХОДИЛИСЬ ТРИ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА И 15 ВАХТОВИКОВ, ВСЕ ПОГИБЛИ — СК  РИА НОВОСТИ
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