Ещё
В Красноярском крае обнаружили место падения вертолета Ми-8
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник назвал возможные причины крушения Ми-8 в Красноярском крае 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ МИ-8 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ МОГЛИ СТАТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ОШИБКА ПИЛОТА — ИСТОЧНИК В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ
РИА НОВОСТИ
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая возлюбленная Петросяна296
«Путин получит Украину тепленькой»286
Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи5
Под Красноярском разбился пассажирский вертолет24
Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»35
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение