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В Сочи нашли мертвым ребенка, которого унесло в море
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В Сочи нашли мертвым ребенка, которого унесло в море 

РИА Новости 1 час назад
СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Ребенок, который в пятницу в поселке Лазаревское упал в ливневую канаву и был унесен в море, обнаружен без признаков жизни, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, после чего его унесло в море. По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на месте происшествия работали две группы спасателей, поиск ребенка велся с берега и в акватории моря.
"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти", — говорится в сообщении СК.
Уточняется, что сейчас следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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