В Сочи нашли мертвым ребенка, которого унесло в море

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, после чего его унесло в море. По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на месте происшествия работали две группы спасателей, поиск ребенка велся с берега и в акватории моря.

"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что сейчас следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.