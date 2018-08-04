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МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8 в Красноярском крае
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МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8 в Красноярском крае 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолетом Ми-8, который потерпел крушение в Красноярском крае, сообщается на сайте комитета.
По предварительным данным, авария произошла в субботу около 10.00 по местному времени (06.00 мск) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Ранее о создании комиссии по расследованию причин крушения вертолета заявила Росавиация.
Межгосударственный авиационный комитет выразил соболезнования родным и близким погибших.
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