МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8 в Красноярском крае

По предварительным данным, авария произошла в субботу около 10.00 по местному времени (06.00 мск) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее о создании комиссии по расследованию причин крушения вертолета заявила Росавиация

Межгосударственный авиационный комитет выразил соболезнования родным и близким погибших.