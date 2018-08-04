Трагедия в Сочи: дети погибли во время паводка

Паводок в Сочи унес жизни трех детей. Дядя погибших 15-летнего подростка и четырехлетней девочки рассказал, как семья пыталась укрыться от начавшегося ливня. По его словам, он отдыхал на берегу с племянниками и их матерью. Когда начался сильный дождь, они решили вернуться домой и пошли по прибрежной тропинке.

"Я шел впереди, услышал крик. Оборачиваюсь — вижу, [как] племянников и их мать волной несет", — сказал мужчина.

К поискам детей, которых смыло волной, привлекли более 400 человек. Подростка нашли утром 4 августа в русле реки Сочи, а его сестру — только через сутки в районе пляжа "73-й километр".

В поселке Лазаревское на севере Сочи скорбят о семилетнем мальчике Николае Малькове, которого 3 августа унесло потоком в море. Находившаяся рядом с ним бабушка не смогла помочь внуку. На месте трагедии в память о погибшем люди открыли стихийный мемориал, к которому несут игрушки и цветы.