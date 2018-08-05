Касание смерти: кадры с крушением двух столкнувшихся самолетов попали в Сеть 

Два самолета летят рядом, однако в какой-то момент один из них во время выполнения трюка задевает летящий ниже самолет.
В румынском городе Сучава произошел страшный инцидент — во время авиашоу два самолета задели друг друга, в результате чего оба воздушных средства рухнули на землю.
На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как два самолета летят рядом, однако в какой-то момент один из них во время выполнения трюка задевает летящий ниже самолет.
Такое действие оказывается фатальным — оба воздушных судна камнем летят вниз.
Как отмечается в подписи к видео, пилот одного из самолетов погиб. Второй же получил серьезные ранения.