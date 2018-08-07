Остров Ломбок снова сотряс мощный подземный толчок

Остров Ломбок снова сотряс подземный толчок

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зафиксировал на индонезийском острове Ломбок новый подземный толчок магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах к северо-востоку от города Матарам

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное", передает "Интерфакс"

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 5 августа, на острове произошло мощное землетрясение с магнитудой около 7. После этого удара стихии в регионе было зафиксировано большое число афтершоков, в том числе, сильных.

По последним данным, жертвами подземных толчков стали около 100 человек, еще 230 пострадали. Представители местных властей предполагают, что, вероятнее всего, число погибших и пострадавших будет расти.

В результате землетрясения на острове Ломбок разрушены мосты, в ряде районов прекратилась подача электроэнергии, повреждены дороги. Во временных укрытиях размещены около 20 тысяч человек.