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В Жуковском экстренно приземлился самолет Ан-148
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В Жуковском экстренно приземлился самолет Ан-148 

Вести.Ru 3 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Самолет МЧС совершил вынужденную посадку в аэропорту Жуковский. Самолету Ан-148 пришлось вернуться из-за птицы, которая попала в двигатель при взлете.
После столкновения двигатель продолжил работать в штатном режиме, и командир экипажа собирался продолжить полет в Минеральные воды. Но на земле решили вернуть самолет для тщательной проверки. Ан-148 успешно сел в Жуковском, техники приступили к осмотру. По предварительным данным, двигатель на самом деле не получил серьезных повреждений, сообщает телеканал «Россия 24».
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