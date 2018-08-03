Вооруженные силы Канады с 9 августа по 4 сентября проведут учения в Арктике

ОТТАВА , 3 августа. / ТАСС /. Канадские вооруженные силы с 9 августа по 4 сентября проведут ежегодные маневры для отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в арктических регионах страны. Об этом в четверг сообщили в министерстве национальной обороны Канады

"Канада — это арктическая страна, которая защищает свой суверенитет и свою территорию от любых угроз", — отметили в ведомстве.

Учения под кодовым названием Nanook 2018 будут проходить в районе арктических территорий Нунавут, провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также в районе территориальных вод Гренландии. Сколько военнослужащих в них будут задействованы, пока не сообщается, но традиционно в маневрах принимают участие более 800 человек.

Учения Nanook проводятся с 2007 года на арктических территориях Канады. В ходе маневров отрабатываются навыки действий личного состава в условиях, приближенных к боевым, а также при проведении спасательных операций и патрулировании границ. Кроме того, сценарий маневров обычно предполагает отработку совместных действий военных и гражданских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких, например, как землетрясения.