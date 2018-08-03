Ещё
Вооруженные силы Канады с 9 августа по 4 сентября проведут учения в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вооруженные силы Канады с 9 августа по 4 сентября проведут учения в Арктике 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 3 августа. /ТАСС/. Канадские вооруженные силы с 9 августа по 4 сентября проведут ежегодные маневры для отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в арктических регионах страны. Об этом в четверг сообщили в министерстве национальной обороны Канады.
"Канада — это арктическая страна, которая защищает свой суверенитет и свою территорию от любых угроз", — отметили в ведомстве.
Учения под кодовым названием Nanook 2018 будут проходить в районе арктических территорий Нунавут, провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также в районе территориальных вод Гренландии. Сколько военнослужащих в них будут задействованы, пока не сообщается, но традиционно в маневрах принимают участие более 800 человек.
Учения Nanook проводятся с 2007 года на арктических территориях Канады. В ходе маневров отрабатываются навыки действий личного состава в условиях, приближенных к боевым, а также при проведении спасательных операций и патрулировании границ. Кроме того, сценарий маневров обычно предполагает отработку совместных действий военных и гражданских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких, например, как землетрясения.
ТАСС: последние новости
Глава РЖД спрогнозировал увеличение скорости поездов до 1000 км/ч в ближайшем будущем Четырем угольным компаниям Кузбасса разрешили увеличить использование взрывчатки СМИ: гидросамолет упал в озеро в Канаде, один человек погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги628
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем31
Россию ждут самые «жесткие санкции»181
Пенсионный возраст предложили отменить514
В посольстве США разоблачили агента разведки РФ15
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение