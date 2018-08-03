В Канаде разбился гидросамолет

Канаде в результате крушения гидросамолета погиб один человек. Об этом сообщает CBC News.

По данным телеканала, самолет упал в озеро Тайотон, которое находится в 100 км от города Лиллоет.

Как отмечается, после крушения самолета также один человек пропал без вести.

При этом пилота самолета госпитализировали с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас потерпел крушение ближнемагистральный транспортный самолет Douglas DC-3.

Как отмечалось, в результате инцидента пострадал один человек.