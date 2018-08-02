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Два человека погибли в ночных пожарах в Ленобласти
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Два человека погибли в ночных пожарах в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Два человека погибли на пожарах в двух районах Ленинградской области минувшей ночью, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В ночь на 2 августа спасатели получили сообщение о возгорании дома барачного типа на улице Большая Заречная в Луге. Пожар ликвидировали к 4:16. На пепелище было найдено тело женщины
Также поступило сообщение о пожаре в квартире дома на улице Песчаной в городе Каменногорск Выборгского района. По данным правоохранительных органов, в квартире было найдено тело мужчины.
В настоящее время устанавливаются причины происшествий.
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