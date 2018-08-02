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Поти затопило: кадры наводнения, вызванного проливными дождями
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Поти затопило: кадры наводнения, вызванного проливными дождями 

Sputnik Грузия 22 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
В портовом городе Поти произошло наводнение, вызванное сильными дождями. Смотрите на видео, как выглядят городские районы, где дома затопила дворы жилых домов, первые этажи зданий и улицы
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