Дожди затопили грузинский Поти

Наводнение в Грузии. Там затопило курортный город в причерноморском Поти. Это на западе страны. Причиной стали проливные дожди, передает телеканал «МИР 24».

Под водой оказались улицы и в центре, и на окраине. Затопило первые этажи жилых домов, подсобные помещения, дворы и приусадебные участки в частном секторе. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям бросили все силы на помощь жителям. Потийцы жалуются, что испорчены мебель, бытовая техника и запасы продуктов.

«Это все из-за сломанных стоков. Воде некуда деваться, поэтому она заливает проезжую часть, а потом заходит в наши дома. Еще шесть лет назад обещали восстановить стоки. Каждый раз дождь становится причиной наших бед», — поделился местный житель Леван Буцхрикидзе.

Из-за непогоды вышли из строя трансформаторы и водонасосные станции. В некоторых районах нет света и воды. Коммунальные службы обещают устранить неполадки в ближайшее время.

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