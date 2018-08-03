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Дожди затопили грузинский Поти
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Дожди затопили грузинский Поти 

Мир24 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Наводнение в Грузии. Там затопило курортный город в причерноморском Поти. Это на западе страны. Причиной стали проливные дожди, передает телеканал «МИР 24».
Под водой оказались улицы и в центре, и на окраине. Затопило первые этажи жилых домов, подсобные помещения, дворы и приусадебные участки в частном секторе. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям бросили все силы на помощь жителям. Потийцы жалуются, что испорчены мебель, бытовая техника и запасы продуктов.
«Это все из-за сломанных стоков. Воде некуда деваться, поэтому она заливает проезжую часть, а потом заходит в наши дома. Еще шесть лет назад обещали восстановить стоки. Каждый раз дождь становится причиной наших бед», — поделился местный житель Леван Буцхрикидзе.
Из-за непогоды вышли из строя трансформаторы и водонасосные станции. В некоторых районах нет света и воды. Коммунальные службы обещают устранить неполадки в ближайшее время.
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