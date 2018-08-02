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Эксперт объяснил инцидент с «опасным сближением» российского лайнера с самолетом
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Эксперт объяснил инцидент с «опасным сближением» российского лайнера с самолетом 

Rambler News Service 2 августа 2018
Система предупреждения опасных сближений TCAS могла ложно сработать и предупредить об опасном сближении самолета авиакомпании IFly с другим воздушным судном, сообщил RNS вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.
«Система TCAS могла запросто ложно сработать. Любая система может дать осечку. Если сближение двух самолетов действительно было, то не думаю, что есть смысл это скрывать», сказал эксперт.
В Росавиации отрицают факт опасного сближения самолета российской авиакомпании с неизвестным воздушным судном и отмечают, что произошло ложное срабатывание системы предупреждения опасных сближений TCAS. «Конфликтной ситуации не было, безопасности полетов ничего не угрожало, срабатывание было ложное», — сказал RNS представитель ведомства.
Ранее 1 августа в 9:53 по мск на борту самолета Airbus A330 авиакомпании iFly, который следовал из Антальи во Внуково (Москва) над Черным морем в зоне ответственности турецких авиадиспетчерских служб сработала бортовая система предупреждения опасных сближений TCAS, рассказал RNS представитель Госкорпорации по ОрВД.
«Экипаж выполнил рекомендацию системы, изменил высоту, расхождение произошло благополучно, никаких чрезвычайных происшествий на борту зафиксировано не было, борт совершил посадку во Внуково по расписанию», — сказал он.
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