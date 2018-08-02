Ещё
Социальным каршерингом пользуются более 50 тыс. россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социальным каршерингом пользуются более 50 тыс. россиян 

Мир24 3 часа назад
Число россиян, которые используют «социальный каршеринг», превысило 50 тыс. человек, сообщает Nation News.
Мир24: последние новости
Крушение самолета в Мексике: в больницах находятся 98 человек Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Японии Лесные пожары продолжают терзать США и Канаду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Мартынов9
Россия предупредила Армению о серьезном наказании60
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор202
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
У России таких ракет нет. И не будет426
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение