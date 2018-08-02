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Социальным каршерингом пользуются более 50 тыс. россиян
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Социальным каршерингом пользуются более 50 тыс. россиян
Мир24
3 часа назад
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Число россиян, которые используют «социальный каршеринг», превысило 50 тыс. человек, сообщает Nation News.
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